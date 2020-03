Yamila Reyna se burló de Martín Cárcamo y su camioneta de dos metros

La participante del programa “Bailando por un sueño” de Canal 13, Yamila Reyna, aprovechó de burlarse de la camioneta de dos metros del animador Martín Cárcamo, mientras contaba una anécdota que le pasó en el canal.

"No sabes lo que me pasó. Paso tantas horas en este canal, que yo digo 'bueno, por último, que me salte la liebre acá en el canal'. Ypartió relatando Reyna.

Para después rematar con que “nada, hay un hambre total, pero impresionante. Y vengo llegando, entro al estacionamiento y. Entonces, bueno. Me meto y estaciono".

Ante esto, Cárcamo señaló que

Cabe recordar que el animador de Canal 13 fue cuestionado, luego de que LUN lo publicará en su portada luciendo su enorme camioneta justo en el Día Internacional de la Mujer.