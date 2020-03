Vale Roth reveló que llegó a pesar 42 kilos: "Te miran como un bicho raro"

Como participante en el programa "Bailando por un Sueño", Valentina Roth ha contado una serie de experiencias personales, entre ellas, cómo logró superar los trastornos alimenticios.

Incluso, en medio del espacio, reveló que sus problemas comenzaron a los 15 años, e incluso aseguró que llegó a pesar 42 kilos, muy por lo bajo de su peso ideal.

"Lo que pasa es que yo tuve problemas alimenticios como por 12 años. Estuve pesando 42 kilos, con suerte caminaba y yo creo que quizás muchas gimnastas y bailarinas también lo han tenido. Pero es un problema que no puedes salir nunca, es terrible", contó.

“La bulimia y la anorexia, te miran como un bicho raro y tú no te das cuenta que estás mal. Yo era una palo y me veía gorda. Ahora no me peso, no me mido. Me miro al espejo y si subo algunos kilitos digo ‘chao, los quemo, voy al gimnasio un rato’".

Por lo mismo, aseguró que "ahora me doy mis gustos y no importa. Antes pesaba la comida, muy traumada, me agarraba la guata todo el día y es un trauma que… Bueno, costó. salir”.