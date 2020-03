"Black Widow" aplazó su estreno por el coronavirus

A menos de dos meses de hacer su estreno en los cines, Marvel debió suspender el lanzamiento de “Black Widow”, sumándose así a la lista de cintas que se han visto afectadas por la crisis sanitaria que se ha originado por el Covid-19.

El film donde se narraría la historia de Natasha Romanofr, encarnada por Scarlet Johansson, estaba programado para llegar a la pantalla grande el 1 de mayo en Estados Unidos, y para el 30 de abril en Chile.

“Black Widow” se transforma así en otra de las cintas aplazadas por el virus, que ya obligó a reprogramar la producciòn de “Shang-Chi: The legend of the ten rings” y de la serie de Disney+ “The Falcon and the Winter Soldier”.