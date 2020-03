Adriana Barrientos contó nuevos detalles de su affaire con Beto Cuevas: "Cerré la puerta. No se abrió más en 10 días”

16:26 "Yo le fui infiel en ese minuto a mi ex pololo", confesó la modelo chilena.

En el último capítulo emitido de La Divina Comida la modelo Adriana Barrientos se refirió en detalles a su encuentro amoroso con el cantante de 52 años, Beto Cuevas.

La chilena relató que “estaba yo en mi casa y dije ‘¡que estupendo’. Él estaba tocando para la Teletón y yo dije ‘voy a tratar de ubicarlo a través de redes sociales”.

“En ese tiempo estaba Skype y lo agregué. Obviamente no me pescó, y al mes me agregó. ‘Hola, yo te veo en Morandé’ (le dijo Beto Cuevas)”, señaló.

Luego de conversar varios meses por Skype, Adriana contó sobre la reunión que tuvieron. En Navidad. Primero me dice ‘estoy acá’. ‘¿Aquí en Messenger?’. “No. Aquí. Abre tu puerta’. Me paro, abro la puerta, 1,90 metro, flaco, alto. Cerré la puerta. No se abrió más en 10 días”, detalló.

Además, confesó que “la verdad es que yo en ese tiempo tenía pololo y fue la única vez que lo vi… Yo le fui infiel en ese minuto a mi ex pololo.

Finalmente, la leona indicó que “¿Para qué vamos a andar con cosas? Alguna vez en la vida me tenía que tocar. Y me re tocó (ríe)".