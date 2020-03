[FOTO] Rigeo realizó duro descargo y calificó al Covid-19 como una “bomba mata humanos”

La emergencia sanitaria que vive Chile ha generado diversas opiniones, pues el ex chico Mekano Rigeo dio a conocer su postura frente al coronavirus.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el cantante publicó una foto en la que aparece con una mascarilla y escribió que “qué pena más grande ver al mundo así… asustados sin saber qué hacer, o cómo pelear contra este monstruo. No hay una vacuna preventiva, no hay un tratamiento cierto. No sabemos si nuestros hijos o nosotros lo tenemos”.

“El antídoto lo tienen los que inventaron esta bomba mata humanos… ¿qué esperan para soltarlo? Si ya con el 80% del mundo asustado se harán aún más ricos”, expresó Rigeo.

Finalmente, cerró diciendo que “seguimos peleando a ciegas. Dios, ayúdanos. PD: El dedo es para el creador del virus nada más”.

La publicación generó una ola de reacciones, pues cuenta con más de dos mil “me gusta” y 80 comentarios.