Gala Caldirola tras incómoda pregunta sobre su matrimonio con "Huaso" Isla: "Yo creo que todas las parejas pasan por crisis"

Hace semanas se rumorea de una posible crisis matrimonial ente el futbolista chileno Mauricio Isla y la participante de “Bailando por un Sueño”, Gala Caldirola, quien se refirió a esta situación durante el espacio tras una incómoda pregunta.

La jurado Francisca García-Huidobro le conversó de su estado de ánimo haciendole saber que desde hace unas semanas la ve algo triste y aprovechó para preguntarle si “¿Pasa algo o es solo una impresión mía?”.

A lo que Gala respondió que “Eh… O sea, triste, no. Yo soy súper positiva ante cualquier situación. Lo que pasa es que, claro, está siendo todo como súper intenso, el establecerse aquí, en un lugar distinto, nuevo, con la niña sola, situaciones externas. Y ahora, claro, con todo esto también, me ha costado un poco aterrizar en que tengo que bailar. Ahora mismo el ambiente no es el mismo que el que teníamos la otra vez. Todo más frío, todo más tenso. A lo mejor se ha notado esta noche. Me parece súper normal que se haya notado”.

Tras esta situación el conductor Martín Cárcamo le consultó sobre su relación con el lateral izquierdo de la selección chilena donde la española aseveró que le preocupa el tema por su hija ya que no ha podido ver a su padre, por la crisis del coronavirus tras postergar las eliminatorias.

En ese momento un productor argentino se acerca a la jurado García-Huidobro para que le preguntara directamente si estaba separada o no, a lo que la ex conductora de “Sigamos de Largo” señaló “¿Le quiere preguntar algo, señor?… No. Aquí pregunto lo que quiero preguntar. Aquí hay un señor que me dice que tengo que preguntar algo”.

“Yo me hago cargo. Este señor, que está parado al lado, dice que te pregunte si estás separada… El productor argentino que está parado acá al lado mío quiere saber si tú estás separada”, contó la jurado luego de una pequeña discusión.

A lo que Gala contestó “O sea, eh… No sé. Yo creo que es mejor que, cuando uno no sabe qué decir, no decir nada… Siempre… Tiempos mejores. Yo creo que todas las parejas pasan por crisis, digamos, crisis… Es que tampoco me gusta hablar mucho de temas personales en televisión. Si sé que se notan, porque soy una persona expuesta y tampoco puedo mentir y decir ‘no pasa nada’. Pero estoy tranquila”.

“Los trapos sucios se lavan en casa… No tengo nada que decir. Son cosas personales”, cerró la española tras la insistencia del conductor al conversar sobre el tema.