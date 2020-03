[FOTO] Actriz de la "Casa de Papel" anunció que tiene coronavirus

La actriz Itziar Ituño confirmó a través de redes sociales que tiene coronavirus, la intérprete es reconocida por su rol en “La Casa de Papel” como la “inspectora” quien después se une a la banda de los atracadores con el seudónimo de “Lisboa”.

Mediante su cuenta de Instagram, Ituño compartió una imagen en la que aparece acostada y escribió que “hola a tod@s!! Es oficial, desde el viernes por la tarde tengo los síntomas (fiebre y tos seca) y hoy nos ha llegado la confirmación del test epidemiológico. És coronavirus”.

“Mi caso es leve y estoy bien pero es muy muy contagioso y superpeligroso para la gente que está más debil. Ésto no es tontería, ser conscientes, no lo tomeis a la ligera, hay muertos, muchas vidas en juego y aún no sabemos hasta donde va a llegar ésto por lo que ha llegado la hora de ponerse la vacuna de la responsabilidad por el bien común”, añadió la artista.

Finalmente contó que se encuentra en cuarentena por quince días y aseveró que “después ya se verá. Cuidaros mucho”.