Molestia de Checho Hirane por comentarios sobre look de Viñuela generaron debate en Twitter

Checho Hirane generó una serie de comentarios en Twitter, luego de manifestar su molestia por los comentarios sobre el look de José Miguel Viñuela. El animador apareció en el Matinal "Mucho Gusto" con un particular cambio de look, que fue ampliamente comentado en la red social.

Tanto molestó este hecho al locutor, que se descargó a través de la misma plataforma.

"El virus mental de algunos Chilenos me preocupa mucho. ¿Como es posible que el hecho que Viñuela se haya teñido el pelo sea tendencia nacional cuando estamos enfrentando la peor pandemia en la historia de Chile?", cuestionó.





Su intervención generó debate entre los usuarios, donde muchos estuvieron de acuerdo con sus palabras, criticando la actitud de algunos; mientras que otros aseguraron que él se estaba sumando a masificar el tema.