Jordi Castell cuestionó dichos de Marcelo "Chino" Ríos: "Tiene un conflicto personal que tiene que ver directamente con lo sexual"

Polémica generaron los dichos de Marcelo "Chino" Ríos en su paso por "Podemos Hablar". En la oportunidad, el extenista habló de las personas homosexuales y también sobre su ex esposa, María Eugenia Larraín.

Entre quienes reaccionaron a sus dichos, estuvo Jordi Castell, quien en "Sigamos de Largo", cuestionó sus palabras.

“¿A ustedes les sorprende las cosas que dijo? A mí no. Con lo que dijo el otro día en el programa de Julián Elfenbein, en Podemos Hablar, que a él le chocaba que dos hombres estuviesen en la calle besándose", comenzó.

“No puede haber un ciudadano en el año 2020 que descalifique a tantas personas desde la diferencia y que se sienta con la superioridad solo por el hecho de ser heterosexual de venir a denostar", añadió, insistiendo en que no se dio por aludido "pero hay muchas personas que les ha costado una vida sentirse respetados. No por haber sido un deportista destacado te hace validar tu capacidad intelectual".

“Algo le debiera haber pasado y no le pasó, porque tiene un conflicto personal que tiene que ver directamente con lo sexual. Pero hay algo más preocupante, fíjate: en Podemos Hablar tiró unos comentarios de María Eugenia Larraín…", recordó.

“Hay que ser muy miserable o hay que tener definitivamente una deficiencia emocional o intelectual, lo quiero recalcar, para no respetar a tu actual mujer hablando de tu ex públicamente, cuando eres una autoridad. Eso no se hace, hay una cuestión valórica que no se hace. Tú no puedes hablar mal de tu pasado porque te estás pisando la cola solo”, concluyó.