Daniella Chávez criticó a "Bailando por un Sueño": “Prometieron hablar de mi familia y muestran mi culo en la tv usándome”

La modelo chilena, Daniella Chávez, compartió a través de redes sociales una serie de mensajes criticando al programa de canal 13, “Bailando por un Sueño”, y a su jurado.

Mediante su Twitter manifestó que “primero que todo el traje no lo hago yo! Segundo se vio un calzón color piel que se pone abajo del traje, y todo estuvo listo hoy y solo me quedó una opción “Usarlo””.

“Lo otro que quiero decir y la razón porque he querido renunciar, es porque desde el día uno me he sentido menospreciada por parte del jurado, siempre me han castigado, han personajes que no bailan y por lastima le ponen buena nota o porque son del canal”, añadió.

Además, la modelo aseveró que el jurado “protege” a algunos participantes. “Hay cosas que no salen en tv! Yo me fracture mi costilla, hay gente que bailo sentada más de 40 segundos y le pusieron excelente nota, yo hubiese hecho eso soy la peor! Siempre para mi la exigencia es más y otras y otros los protegen ( arreglado ) otros son auspiciadores”.

“Al final solo quieren que mis fans manden mensajes de texto para salvarme y así ganar plata y a mi me hacen pebre en tv!! Me han perjudicado desde la ropa en adelante! Prometieron hablar de mi familia y muestran mi culo en la tv usándome!”, aseguró Chávez.

Finalmente, expresó que “la tv no está hecha para gente que dice la verdad”.