Rodrigo Herrera y su despido de Mega: "Después de recibir tres señales de ‘cuídate’, ‘no digas esto’, ‘ojo acá’, viene el despido"

08:38 El periodista deportivo conversó de su salida del canal privado y aseveró "jamás a mí nadie me reconvino. Hasta el 18 de octubre. Ahí cambiaron las cosas”

El periodista deportivo. Rodrigo Herrera, asistió al programa de canal VIVE, “Síganme Los Buenos”, donde se refirió a su salida del canal Mega.

Herrera manifestó que “primero que todo viene el impacto, porque uno no espera que le ocurran situaciones como esta. Sobre todo porque, en relación a lo de Mega, ya había salido un número importante el día 28 de enero. Entonces dije ‘ya, me salvé’. Uno no espera que le toque lo mismo, en este caso como fue conmigo hace un par de semanas”.

“Es fuerte, primera vez que recibo la carta, primera vez que estoy ahora sin un trabajo formal y creo que, no sé, todavía no estoy en etapa de digestión”, añadió.

Además, el comunicador relató que “primero que todo se filtró. Después yo conversé con los ejecutivos para que no me hicieran lo que le hicieron al Jose Neme, por ejemplo, que lo querían hacer. Hacerme leer un noticiero, ir al Mucho Gusto y chao. Se les filtró, salió en un portal. ‘Hagámosla piola, yo estoy en mi casa, mándenmela para allá. Pero no voy a ir a hacer el loco’”.

Luego Herrera expresó que desde el inicio del estallido social cambiaron muchas cosas. “Nunca tuve un problema editorial, jamás, estando en prensa, haciendo reportajes y no sólo de deportes. Jamás a mí nadie me reconvino. Hasta el 18 de octubre. Ahí cambiaron las cosas”, aseveró.

“El 18 de octubre yo alcancé a recibir tres opiniones, tres comentarios que daban cuenta que mi juicio, que mi punto de vista sobre lo que estaba pasando, era considerado demasiado progresista para parte de la gente que está a cargo del canal y el directorio”, opinó el periodista”.

También, detalló que “después de haber recibido esas tres señales de ‘cuídate’, ‘no digas esto’, ‘ojo acá’, viene el despido. Las únicas señales de ruta que me llevan a esto son las que yo te cuento. Y si le sumo el hecho que el Jose Neme vivió exactamente lo mismo, que Felipe Bianchi también tuvo sus peleas, yo creo que los tres nos fuimos por un sesgo ideológico”.

Finalmente, concluyó diciendo que “cortan a los que, en el fondo, piensan que en sus opiniones pueden no representar lo que hoy día Mega quiere decir”