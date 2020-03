Loreto Aravena contó que “hay conversaciones para ‘los 80’ actual”

Una de las series icónicas que han transmitido el canal 13 y tuvo gran éxito, fue “Los 80” que se de hecho la estación televisiva darla nuevamente y ayer emitió su último capítulo.

Una de las actrices que pertenecía a la “familia Herrera”, fue Loreto Aravena quien interpretó a “Claudita”, quien coversó con La Cuarta y contó que “me encantaría armar un proyecto con los integrantes de la familia. Sé que hay varias conversaciones para poder hacer algo actual. Sería genial volver a tener una serie de la familia entera, con los problemas que se viven hoy, que a veces no se distancian mucho de los que pasábamos en ‘Los 80’”.

Aravena opinó sobre el regreso de la serie en tv y expresó “lo encuentro genial. Creo que tiene que ver con la contingencia actual, pero también con que la serie es buena, de gran factura”.

“Hubo gente que me reclamó por el horario, que querían verla y no pudieron, y otros estaban felices que la hayan dado en la tarde. Eso siempre es relativo”, señaló.

Además, la actriz aprovechó para contar una anécdota que recordó y contó que “a ver… Para el final de las grabaciones yo estaba embarazada y sensible. Todo me hacía llorar, fue heavy. De hecho, en una de las escenas del final, estaba sentada en el living de la casa con el Martín (Tomás Verdejo) y no tenía que llorar”.

“Lloré igual, me caían las lágrimas, jajajá” agregó.