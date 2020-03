Kel Calderón a su madre: “Ojalá fueras una persona más consciente y te quedaras en tu casa”

“A mí el único miembro de mi familia que no me hace caso respecto a quedarse en su casa es mi mamá. Llevo una guerra con ella de una semana y ya no sé qué más intentar”, escribió Kel Calderón a través de su cuenta de Instagram, haciendo referencia al brote de coronavirus y las recomendaciones de aislamiento social.

“Entiendo que tiene que trabajar en el canal, pero todo lo demás es innecesario (…) ¿Ustedes cómo convencen a sus papás?”, replicó la influencer.

Pero su inquietud no quedó ahí, y Kel no dudó en comentar una postal publicada por la “Raca”, donde aparece su madre de la tercera edad.

“Ojalá fueras una persona más consciente y te quedaras en tu casa al menos hoy que es sábado. Esa sería una tremenda forma de cuidar a la abuela”, remató.