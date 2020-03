Faloon Larraguibel reveló detalles sobre la infidelidad de Jean Paul Pineda: "Me sentía vacía"

En el último capítulo emitido del programa de CHV, "Podemos Hablar", la ex chica Yingo Faloon Larraguibel reveló detalles sobre la infidelidad que sufrió por parte de su esposo Jean Paul Pineda.

En ese momento, el futbolista se encontraba jugando en el club Universidad de Concepción por lo que el hecho ocurrió en la región del Biobio. Cabe destacar que esto fue expuesto en el programa "Primer Plano", donde ambos dieron sus versiones de los hechos.

Durante el espacio conducido por Julián Elfenbein, Faloon expresó que las infidelidades son “un dolor muy grande… Yo creo que infidelidades. Para mí, ese fue un dolor muy grande. Todavía no era mi marido, pero ya teníamos hijos en común. Y sí, me fue infiel y me quería morir… Salió… No, fue públicamente”.

“Una vez, creo yo (me fue infiel). Bueno, lo que me enteré. Fue una vez y salió en todos los medios. Eso fue terrible para mí, bueno, para cualquiera. La desconfianza, la decepción. A lo mejor preguntarte por qué te hacen ese tipo de cosas, que se supone es la persona que tú amas y que le entregas todo. Y eso", reveló.

La ex chica Yingo insistió en que “sí fue un dolor muy, muy grande. Y estuve igual con siquiatra, con ayuda… Igual, es como decir eso… Bueno, la infidelidad… Es que si te llena tanto la persona, y estás tan enamorada, uno es capaz de perdonar ese tipo de cosas. Y bueno, yo lo hice, sí con mucha ayuda"

“Me costó mucho, me costó mucho… Tenía ganas de agarrarlo y de matarlo. Me sentía vacía. Yo le decía a él, incluso, que me había destruido la vida, porque ya no sabía qué hacer, no podía pensar. Estaba vacía. Fue súper difícil. Y si poh, se puede perdonar, se puede recuperar ese amor que a lo mejor tú pensai que se te va con ese tipo de cosas. Pero sí se puede volver a construir de nuevo", manifestó.

Finalmente, Larraguibel señaló que lo perdonó pero no olvida la infidelidad.