[FOTO] Ignacia Michelson sacó aplausos en redes sociales tras publicar destapada foto

Como ya es costumbre la ex chica reality, Ignacia Michelson. siempre esta publicando osadas fotografías a través de su cuenta de Instagram.

Esta vez encendió las redes sociales tras publicar una fotografia en la que aparece en topless.

Junto a la postal, Michelson escribió "volvió mi patreon , si quieres fotos sin censura suscríbete link en mi biografía".





La publicación cuenta con más de 31 mil 200 "me gusta" en Instagram. "Siempre diva, nunca indiva", "me encanta tu personalidad" y "hermosa como siempre", fueron algunos comentarios que le dejaron a la ex chica reality.