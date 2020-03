El lamento de Angélica Sepúlveda por su pareja turca y los efectos de la pandemia en su relación

13:45 Debido a las medidas de seguridad instauradas para evitar nuevos contagios por el virus, la ex chica reality no sabe cuándo volverá a ver a su pololo.

La ex chica reality, Angélica Sepúlveda, publicó un sentido mensaje en su cuenta de Instagram, lamentando la distancia que actualmente la aleja de su pololo de nacionalidad turca, a quien no ha podido visitar debido a la crisis sanitaria del Covid-19.

De esta forma, comienza su relato confirmando que no podrá viajar a Turquía para visitarlo: "Mi turquito (...) Mira, nariz rota, estaba revisando la obra y se golpeó con un fierro. Cuánto me gustaría estar con mi amor, abrazarlo, aburrirlo a besos, pero definitivamente no podré viajar".

Sepúlveda aún no sabe cuándo podrá visitar a su pareja, con quien debía casarse este año: “me duele hasta el alma, no había sentido dolor así, soy la loca de mantener todo bajo control, pero nada puedo hacer respecto del Covid-19, sólo quedarme en mi país y orar a Dios que nos proteja a todos, que aparezca pronto la vacuna, al Universo que haga feliz nuestra historia de amor. Te amo", finaliza su publicación.