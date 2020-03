[VIDEO] Hija de Chayanne sacó aplausos en redes tras publicar registro cantando

La joven de 19 años es furor en redes sociales, pues al igual que su padre, Chayanne, le encanta cantar y al parcer heredó el talento musical.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Isidota compartió un video cantando y tocado Let it Be, de los Beatles y la versión en español de We Are The World.

Junto al video, la joven publicó “a pesar de estar en casa, podemos estar unidos de otras formas. Aquí les comparto un pedacito de mi corazón…la música. #yomequedoencasa”.