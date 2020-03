Mariela Sotomayor detalló conflicto que tuvo con Claudia Schmidt

En el último capítulo emitido de Cocina Fusión de TVN, Mariela Sotomayor se refirió a la polémica que tuvo con Claudia Schmidt cuando trabajaron en el programa "Intrusos".

Sotomayor comentó que "yo creo que hay personas que son capaces de avanzar a costa de lo que sea. Entonces creo que cuando una persona siempre parte desde el ánimo de la destrucción, no puedes esperar nada bueno de ella. De nadie".

En una de las secciones del programa, la periodista recibió un llamado donde tuvo que contar detalles del duro encuentro con la uruguaya.

"La verdad es que yo quedé muy dolida. Me hacen opinar de esta persona y yo dije justamente lo que dije ahora, que era como una persona que iba cortando cabezas a su andar. Y eso provoca que en el programa al otro día partan con un comunicado de prensa. Cada uno de los panelistas hablando algo de mí. Muchas mentiras. Muchas mentiras", aseveró Sotomayor.

De hecho, la comunicadora contó que esa persona aseveró que Mariela estaba en proceso de separación, donde desmintió los dichos n el estudio. "Muchas veces, porque mi situación de pareja no era fácil, yo llegué muy triste. Pero jamás llorando porque sabía que ellos no eran mis amigos", detalló.

También reconoció que el conflicto empezó cuando le envió un mensaje pidiéndole que dejara de hablar de ella "Y ese mensaje lo publica en las redes sociales, entonces ahí quedó la escoba".

"Me empezó a escribir una persona que me decía que me vigilaba fuera de mi casa, que me trataba de que yo era una bolsa de excremento. Así me dijeron una vez. Que me hacía un bullying… Y a mí me pareció muy extraño. Se suscitaron cosas muy dolorosas que yo nunca conté después", indicó.

Finalmente, concluyó que "yo no sé ser cínica. Entonces si a mí una persona me peló en público o habló mal de mí, yo no la voy a ir a saludar con la cara llena de risa, perdóname",