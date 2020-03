Raquel Argandoña en cuarentena: "Me he centrado en las labores de casa, en ordenar más que todo"

Como gran parte de los santiaguinos, Raquel Argandoña está recluida en su casa. Pero no por eso alejada de sus funciones como coanimadora de "Bienvenidos". Desde el lunes la rubia está transmitiendo el matinal desde su departamento.

Ahí da su opinión y es parte con normalidad del espacio de Canal 13 que conducen en el estudio Amaro Gómez-Pablos y Tonka Tomicic.

Desde su departamento en Las Condes, Argandoña cuenta que lo que más le ha costado de este confinamiento -como a la mayoría- ha sido estar alejada de sus seres queridos. "En este caso a mi mamá que tiene 92 años; ahora nos vemos por un balcón pero no es lo mismo", cuenta Raquel, que vive en un edificio frente al de su madre.

"Yo antes la veía todos los días, nos tomábamos un café y hablábamos harto. Mi idea siempre ha sido aprovecharla al máximo, pero ahora eso ya no se puede. Ahora solo nos podemos llamar", revela la animadora.

Otro aspecto de la cuarentena con el que le ha costado lidiar es la monotonía del día a día. "En un principio es cómodo trabajar desde la casa, pero después se va a hacer monótono. Uno está acostumbrada a ir a otro lugar, como el 'Bienvenidos', y alternar con otra gente, tomarse un cafecito, escuchar los problemas de los otros y acá nada", expresa. Pero asume que "hay que acostumbrarse por el bien de uno y de todos".

Sin embargo, cuenta que ha encontrado en qué ocupar su tiempo. "Ahora estoy obligada a ordenar y eso es lo que he hecho. Yo creo que ahora todas las casas van a estar más limpias que nunca", dice. "De hecho, yo me he centrado en las labores de casa, en ordenar más que todo, porque cocinar no jajajá aunque esté cuatro meses en cuarentena, no cocinaré nunca porque me carga jajajá", agrega Argandoña con humor.