Camilo Zicavo de Moral Distraída: "No esperábamos cumplir 10 años, ha sido una maravillosa sorpresa"

Ya el año pasado Moral Distraída tuvo que posponer los dos shows que tenían agendados en el Teatro Caupolicán para el 18 y 19 de octubre producto de la crisis social que se detonó esos días. Y ahora, la agrupación liderada por los hermanos Camilo y Abel Zicavo, ya empieza a hacerse la idea de que el concierto planeado para julio en el Teatro Nescafé de las Artes para celebrar sus 10 años de carrera correrá una suerte parecida.

Para los músicos, así como para la mayoría de los chilenos, son días de incertidumbre. Sin embargo, explica Camilo Zicavo, cuentan con material que grabaron antes de que la pandemia lo cambiara todo.

Parte de ese trabajo es "Passarinhos", un remix del éxito de 2015 del brasileño Emicida, que los chilenos versionaron dándole su característico sonido bailable.

El tema marca la segunda colaboración de los chilenos con Emicida, quien en 2017 grabó "Canción Bonita" de Moral Distraída. Ahora "sucedió lo mismo para el otro lado", dice Zicavo.

El remix de "Passarinhos" -que significa pajaritos- es, por estos días, lo único que la agrupación tiene planeado. Zicavo, de hecho, contestó el llamado de hoyxhoy desde la fila para entrar al supermercado, para luego volver a la cuarentena que mantiene hace días. "Estamos un poquito como todos, como ¿qué se hace? Como que el devenir todavía no nos permite proyectar", dice.

Sin embargo, eso no fue impedimento para que el miércoles Moral Distraída se sumara a la tendencia mundial y, cada uno de sus integrantes por separado, hicieran un concierto transmitido por Instagram. Algo que Camilo, dice, "sí o sí" repetirá. "Lo pasé increíble, fue muy nuevo y muy placentero", comenta.

Este año justamente la banda celebraría sus 10 años sobre los escenarios con un concierto el 9 de julio en el Teatro Nescafé de las Artes, que ahora es parte de la nebulosa del incierto futuro.

Pese a todo, Camilo Zicavo define este aniversario como "un momento muy particular". "No esperábamos cumplir 10 años, de verdad que no. De pronto llegamos hasta acá, lo cual ha sido una maravillosa sorpresa. Pero ha sido un proceso largo, bastante agotador, pero profundamente enriquecedor, en el cual no sólo nos hemos desarrollado como individuos, como artistas, sino que también hemos generado lazos de amistad que deben ser de los más importantes que tenemos en nuestro día a día y eso está mortal", reflexiona.

¿Hay Moral Distraída para rato o con tu hermano han pensado otros proyectos?

Todos estamos haciendo proyectos paralelos de una u otra forma; todos intentamos abordar inquietudes musicales que tenemos porque no todo se puede abarcar en un proyecto. Pero vaya a saber usted; por lo pronto sabemos que cumplimos un ciclo, diez años es un buen ciclo, y yo creo que con todo lo que está ocurriendo en el mundo vamos a tener que ir siempre así, como de año en año.