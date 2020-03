Gala Caldirola publicó fotografía del día de su matrimonio y reflexionó sobre la distancia con Mauricio Isla

Gala Caldirola, ha dado que hablar las últimas semanas, por la supuesta crisis que tendría su matrimonio con Mauricio Isla. Sin embargo, debido a la crisis que se vive a nivel mundial por el coronavirus, publicó una fotografía del día de su matrimonio a través de Instagram, acompañada por un extenso mensaje donde demostró su preocupación.

"El mundo, ese que creíamos que era todo nuestro, se ha vuelto un lugar incómodo. Una mañana abres los ojos y todo estaba bien, con algunos problemas , pero nada que te pueda derrumbar. Al día siguiente abres lo ojos nuevamente pero esta vez todo cambió", comentó.

"Tu familia está en un país en estado crítico, tu marido está en otro país en la misma situación y nosotras a 14.000 km en otro país que ya se sumerge en la crisis también.

Lo único que piensas en ese momento es ´yo no puedo estar ahí, pero por favor le pido a Dios que los cuide y los proteja a todos´", añadió.

Asimismo, habló de la relación con su hermano y su padre, insistiendo en que "amar a una persona no significa no tener problemas, significa que a pesar de tenerlos, lo cuidarás y le darás tu apoyo! Es en ese momento cuando tú corazón se aprieta al pensar que algo les podría pasar, entonces te das cuenta de que no hay vida sin amor, ni amor sin vida".