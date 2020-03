[FOTO] "No se rían": Julián Elfenbein publicó foto "del recuerdo" donde luce irreconocible

08:57 La publicación cuenta con más de 34 mil "me gusta".

Hace algunos días se sabe que el conductor de Pasapalabra, Julián Elfenbein, se esta cambiando de casa, debido a esto encontró fotos "del recuerdo" que compartió con sus seguidores.

A través de Instagram, Elfenbein publicó una foto "del recuerdo" en el que luce irreconocible.

Junto a la postal, el periodista escribió que "en nueva casit... matando el tiempo... ordenando y aprovechando de armarla y dejar todo lindo, en estos tiempos de encierro, apareció otra caja de recuerdos. Sí soy yo".

"No se rían. El sexto de los Jackson's Five. El hermano perdido. Lo lamento mucho. Pero no se rían porfa. Sin bullying...yaaa", cerró.

