Ingrid Cruz contó vergonzoso episodio durante una grabación: "Miro para abajo ¡y no lo podía creer!"

Los actores Jorge Zabaleta e Ingrid Cruz realizaron una transmisión en vivo a través de Instagram donde contaron un vergonzoso momento que vivieron cuando grababan la teleserie Marparaíso.

"Mi peor vergüenza televisiva fue junto a ti. ¿Te acuerdas la del traje de baño?” señaló la intérprete.

Según comentó su compañero, ella estaba saliendo del mar con traje de baño blanco y no se había dado cuenta que se le había bajado.

"Yo tenía que salir del agua y caminaba y veía que el director, que era Cristián Mason, se acercaba. Me dice ‘mi amor, arréglese el traje de baño’. Yo me miro las pechugas y le digo ‘pero si está todo bien’. Me dice ‘abajo’. Miro para abajo ¡y no lo podía creer!", cerró Cruz.