Vale Roth reveló situación de violencia que vivió hace dos años en un bar: "Me agarraron por atrás y me sacaron la mierda"

La ex gimnasta Vale Roth fue la invitada del tercer capitulo de "Almorzando con el Rubio" espacio de Martín Cárcamo que es transmitido a través de Instagram.

Roth comentó diversos temas de su vida, pero lo que más llamó la atención fue una situación de violencia que vivió hace dos años en un bar.

La ex chica calle 7 comentó que "en la farándula había como cinco programas. Me pillaban haciendo cualquier cosa. Igual fueron malos conmigo, igual digo la gente. Filtraron fotos mías. Me quedaron cagás brígidas. Las mujeres no estaban como hoy en día, que me apañan mucho, el feminismo, que yo soy feminista brígida, pero ahora hay mucho más apoyo con la mujer. Pero antes no".

"Me atacaban, me gritaban cosas en la calle. Cuando yo estaba carreteando me tiraban vasos de cerveza en la cara… Me han sacado la cresta. Hace dos años me pegaron en un bar. Me dejaron TEC cerrado, de la nada…" confesó.

El animador le preguntó por qué había ocurrido la golpiza a lo que Vale Roth contestó "porque sí. Yo estaba sentada, así, y me agarraron por atrás y me sacaron la mierda. La mierda. Patadas en el suelo. Me patearon aquí (muestra su cabeza). Ya estoy pelada. No me podía tocar la cabeza. Pero bueno".

“Estar con la familia es muy importante, con tu entorno. Tener el apoyo familiar es súper importante, porque tu familia es la familia que te tocó. Tú cachai que los amigos uno los elige. A la familia uno no la elige y va a estar toda la vida. Así que, gente, arréglense con su familia", expresó.