Javiera Mena en confinamiento en España: "No me molesta la cuarentena, soy súper de la casa, pero ayer me dieron ganas de salir a correr a la calle"

A Javiera Mena la palabra "flashback" -que en una narración es una disrupción en el tiempo hacia el pasado- le rondaba hace rato. La tenía anotada en el cuaderno donde junta las palabras que le suenan a canciones. El año pasado volvió a encontrarse con el concepto y lo usó en "Flashback", su recién lanzado sencillo.

Lo que no sabía Javiera, era que la letra que escribió se transformaría, casi un año más tarde, en una suerte de premonición. "No se puede dar Undo/ Ni volver a la simpleza", comienza el tema, que en otra parte dice: "Yo vivo en el pasado y no está bien/ Está bueno y no está bien/ Flashback/ Esos tiempos que nada pesaba".

En España, donde vive, está en cuarentena por el avance de la pandemia en ese país, y dice que al pensar en la conexión de esa letra con lo que pasa hoy "hasta como que nos dio un poco de miedo, pero un miedo bueno". "Creo que sí, fue como una premonición y fue como mágico, para mí y para mi equipo", agrega.

"Flashback" es el primer adelanto del que será su sexto álbum, que sucederá a "Espejo" (2018), y que la cantautora está terminando para lanzar a fin de año.

"Flashback" sí es un tinte del disco, pero el álbum se viene como más sensual. Es un disco nocturno muy como intenso también, es un disco que toca el lado más oscuro del ser humano, más que "Espejo", que era una cosa como más prístina.

No está listo, lo estoy trabajando paralelamente, ahora a distancia. La idea es sacar singles y a final de año ya sacar el disco. Ha sido todo nuevo; he estado trabajando con Stephan Storm, que es un productor sueco, he estado en Chile con Pablo Stipicic, que es otro productor. Estaba viajando mucho, estuve también en Puerto Rico con Visitante, exCalle 13, trabajando unas canciones. Así andaba moviéndome y ahora todo es a puro WeTransfer, a puro Zoom, pero sigo trabajando.

Hasta ayer, Javiera Mena llevaba 15 días de cuarentena estricta en Madrid, España. Dice que no le ha costado mucho acostumbrarse al confinamiento, pero como chilena, con amigos y familia acá, se hace algunas preguntas sobre el manejo de la crisis.

No me molesta nada la cuarentena, soy súper de la casa, pero debo reconocer que ayer me dieron muchas ganas de salir a correr a la calle, pero en general me gusta estar en la casa. Yo fui criada en el Barrio Cumming y me acuerdo que cuando chica estaba harto dentro de la casa, una casa oscura, entonces como que me conecta con eso y no me es incómodo, está como en mi ADN estar adentro de la casa.

Totalmente, de hecho me falta tiempo, como que al final llegan las 3 de la mañana y sigo haciendo cosas.

Me parece extrañísimo que se haga cuarentena sólo en algunos lugares, eso lo encuentro muy extraño, por más que hayan encontrado el foco en algún lado, que obviamente es un reflejo de lo segmentado que vivimos. No soy una legisladora y me puedo equivocar también, pero creo que dejar en cuarentena a todos, es la mejor decisión y eso no se ha hecho en Chile.

Sí, justamente estuve averiguando cómo mejorar mi conexión a internet porque como hay tanta gente conectada al final los streamings se pueden transformar en una experiencia desagradable, a mí me pasó. Estoy tratando de arreglarlo para hacer unos streamings más pro, más electro. Estoy con ganas de hacer más cosas y conectarme con la gente, de hecho, ahora me siento mucho más conectada con mi público, entonces igual al final entre toda esta gran tragedia aparece luz también.