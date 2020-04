Vale Roth: “Pase meses ganando $ 10 millones me gastaba todo. Yo pensaba que me iba a morir a los 21”

La modelo Valentina Roth participó del nuevo espacio de Martín Carcamo en Instagram, y confesó detalles de su vida como el bullying del que fue víctima hace unos años, además de la agresión de golpes que sufrió en un bar.

Otro de los temas que tocó fue el cómo llegó a ganar $ 10 millones al mes cuando tenía solo 20 años de edad: “¿Puedo decir cuánto llegué a ganar? Diez palos. Por cuatro meses gané diez. Era por una aplicación. Mandabas ‘Vale’ a un número y te llegaban fotos mías diarias. Yo me llevaba el 10%. Imagínate cuánto se llevaba la compañía. La administré pésimo. En puras weás, carreteando, webeando, comiendo, tomando. Invitaba a toda la gente, como si fuera millonaria. Igual ganaba harto. Pero esos amigos o amigas eran puros pechadores”.

Al irse el dinero, la modelo reconoció que sus supuestos amigos se fueron, “Sí. Igual yo corté a mucha gente, porque me contaron que hablaban mal de mí, eran unos aprovechadores. Uno va cachando lo que quiere. Uno me robó. No voy a decir quién. Y la cuestión es que me robó dos millones que tenía debajo del colchón. Porque estaba en Dicom, metía la plata donde sea, debajo del colchón, en el zapato. Imagínate una cabra chica de 20 años con esa cantidad de plata. Yo pensaba que me iba a morir a los 21. Gastaba todo”.

Posteriormente se refirió al tatuaje que se realizó con una expareja: “Me hice un tatuaje realmente ebria. De verdad no me quería hacer esa cuestión. Un día, cuando era chica, tenía 20, una cuestión así”.

"Me dice ‘mira, me tatué tu nombre’. Decía Valentina en todo el brazo. Nos pusimos a tomar una cerveza y me dijo ‘¿por qué no te lo haces también?’. Y fui estúpida. Me lo hice aquí (muestra su muñeca). Pero me lo tapé… Uno cuando chica piensa que se va a casar con cada weón que estás pololeando. Mentira”.