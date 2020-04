Ivette Vergara fue elogiada tras publicar foto donde muestra un marcado abdomen

15:52 La publicación cuenta con más de 15 mil "me gusta".

En la emergencia sanitaria que esta viviendo el mundo, diferentes figuras públicas han compartido sus rutinas de ejercicios a través de redes sociales.

Una de ellas fue la ex conductora de "Mucho Gusto", Ivette Vergara, quien sacó aplausos tras publicar una fotografía de abdomen.

Junto a la imagen, Vergara escribió que "vamos por un día más!!! cómo va esa cuarentena?… no olviden que el ejercicio ayuda a liberar endorfinas y minimizar los pensamientos negativos. Además, dejamos de pensar todo el día en comida yo elijo tomarme una proteína en reemplazo de mi cena. Me alimento yo y mis músculo. Yo tomo #TR90 no contiene azúcar"

"Ivette tengo 53 años esa proteína me sirve puede darme los datos por favor", "¿Cuál es la rutina para esos increíbles abdominales?" y "regia", fueron algunos comentarios que le dejaron a la ex animadora.

