Rafael Cavada aceptó disculpas de Alberto Plaza pero afirmó que "su tesis de que yo provoqué también es falaz"

El cantante nacional Alberto Plaza conversó de manera remota con Eduardo Fuente en "Mentiras Verdaderas" donde aprovechó para ofrecerle disculpas al periodista, Rafael Cavada, por comentario que realizó luego de que este último recibiera una golpiza por los partidarios del rechazo.

Cabe recordar que en ese enconces el cantautor expresó que "para evitar tongos como el de Rafael Cavada es indispensable renunciar a la violencia".

En el espacio Plaza aprovechó para ofecerle disculpas al comunicador y manifestó que "con el tiempo me di cuenta que no estaba exagerando (Cavada)... Eso me hace oficialmente pedirle una disculpa pública por decir que fue un tongo, porque no lo fue. Efectivamente le pegaron".

Sin embargo, aseveró que "él azuzó... los exaltaba más".

La respuesta no tardó en llegar por parte del periodista,quien a través de su cuenta de Twitter contestó que "sr Alberto Plaza, acepto sus disculpas por haber dicho que fue un tongo la agresión que recibí de una patota de partidarios del rechazo. Este video muestra como me empujan por la espalda. Su tesis de que yo provoqué también es falaz".

Además, junto al mensaje Cavada agregó un video de la agresión que recibió