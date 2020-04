Martín Cárcamo habló de polémica portada del 8M donde mostraba su camioneta: "Me dio mucho pudor y mucha pena"

El pasado 8 de marzo, en medio de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y de las marchas multitudinarias que se replicaron en distintos puntos del país, Martín Cárcamo generó polémica por aparecer en la portada de LUN mostrando su lujosa camioneta.

En ese entonces, el hecho generó una serie de críticas en redes sociales, donde apuntaron al animador y a la entrevista concedida. Fue casi a un mes de lo ocurrido, cuando Cárcamo decidió romper el silencio y hablar del episodio.

"Yo di esa entrevista tres semanas antes que saliera en el diario, en un contexto que obviamente no es de 8M, para una sección que se llama ‘Solo autos'", dijo a través de Instagram, en medio del programa "Almorzando con el rubio", espacio de conversación que realiza en la red social.

En este sentido, añadió que en un principio se trataba de una nota que saldría después del Festival de Viña del Mar, agregando que pensó que sería portada del suplemento "solo autos".

Sin embargo, tras ver que fue portada principal, aclaró que "a mí me pareció que no correspondía, igual que a todo Chile. Y ahí aprendí algo, que las entrevistas finalmente uno piensa que la van a poner según el criterio que uno aplicaría, que no es la portada de un diario en el 8M, que obviamente es el día que no puede ir esa portada, bueno esa portada no debería ir nunca".

"A mí me dio mucho pudor y mucha pena esa portada. No la decidí, no la elegí, no elegí ese día, no elegí ese texto y la di muchos días antes y en otro contexto", concluyó.