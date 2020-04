Jordi Castell habló sobre su affaire con Luis Miguel: “Fue una noche y un día"

El fotógrafo Jordi Castell realizó su programa vía streaming, "El aperitivo" donde estuvo invitada Kathy Salosny donde conversaron sobre el cantante Luis Miguel.

"Nos conocemos desde hace 30 años..." aseguró Castell, a lo que Salosny respondó que “desde que tuviste el romance con Luis Miguel. Desde ahí nos conocemos”.

“Kathy, éramos chicos… ¿Cómo dices eso? (ríe)”, contestó Castell.

Ante la insistencia de la ex conductora de televisión que dijo "no importa… Pero tú tuviste un romance con ese hombre”.

Jordi reaccionó diciendo que “No, no fue un romance. Fue una noche, dos noches… Dos noches… No, una noche y un día. Pero fue hace 30 años poh, Kathy. Éramos chicos… Además que fue una cuestión tan anónima, porque él siempre ha ido de hetero".

“A mí no me gusta sacar del clóset a la gente y menos a Luis Miguel. Creo que no corresponde", agregó.

Finalmente, concluyó diciendo que “sí poh, él es una estrella. Es como decir ‘sí, me acosté con Donald Trump’. ‘Me acosté con Emmanuel Macron’. Con Macron me hubiera acostado feliz. Es lo más buenmozo que hay”.