Así es Quibi, la nueva plataforma de streaming ideada para celulares

La denominada "batalla del streaming" acaba de sumar un nuevo competidor. Este lunes hizo su debut en Estados Unidos y Canadá Quibi, -que junta las palabras "quick" (rápido) y "bite" (bocado)- una plataforma exclusiva para teléfonos celulares, con contenidos breves, de máximo diez minutos.

La plataforma que busca hacerle mella a Netflix, el gigante del streaming, debutó en grande, con nada menos que 175 títulos planeados para estrenar este año.

Entre las producciones que destacan en su catálogo, está el revival del programa original de MTV "Punk'd", esta vez con el rapero Chance the Rapper como anfitrión y productor ejecutivo; la película con Christoph Waltz ("Bastardos sin gloria") y Liam Hemsworth ("Los juegos del hambre") "Most Dangerous Game"; y "Survive", la serie en clave de thriller que tiene a Sophie Turner de regreso tras el fin de "Game of Thrones". Eso sólo por nombrar algunos títulos de la impresionante lista con que Quibi hizo su debut.

Otras megaestrellas que serán parte de producciones para esa plataforma son Reese Witherspoon, Joe Jonas, Jennifer López y Chrissy Teigen.

Pero los nombres más grandes de este proyecto son sus ejecutivos: Jeffrey Katzenberg y la exdirectora general de Hewlett-Packard Meg Whitman. En los 80, Katzenberg revivió el estudio de Walt Disney Co. y su división de animación con éxitos como "La Sirenita", y en 1994 cofundó DreamWorks SGK con Steven Spielberg y David Geffen. Él eligió a Whitman, que también fue ejecutiva de Disney, como directora general de la plataforma.

El atractivo de Quibi es su tecnología Turnstyle, desarrollada bajo la dirección de Whitman, que permite a los usuarios pasar de formato retrato (vertical) a paisaje (horizontal) y siempre tener una imagen de pantalla completa sin una molesta barra negra. La ventaja de Turnstyle, según sus creadores, es que mejora la narración. Por ejemplo, los espectadores pueden tener la opción de cambiar la escena de una película para verla desde la perspectiva de un personaje al cambiar de horizontal a vertical