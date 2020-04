Mau: "Mi propósito es traer alegría y música a la vida de la gente, especialmente en momentos como este"

09:26 Desde la cuarentena, los hijos del cantante venezolano Ricardo Montaner lanzaron "Me enamora" y alistan un nuevo disco

Apenas Mau, del dúo Mau y Ricky, vio que "todo se puso súper heavy", por el coronavirus, agarró al teléfono y llamó a su papá, Ricardo Montaner, y le dijo: "Déjame pasar esta cuarentena con todos".

"No quería para nada estar encerrado en mi apartamento con mi esposa y de lejitos, no, yo dije 'vámonos pa allá' y estamos acá, como un Gran Hermano", contó a hoyxhoy vía Skype, mientras el intérprete de "En el último lugar del mundo" tomaba desayuno en el comedor de su casa en Miami. "Estoy disfrutando mucho este tiempo en familia", dijo su hijo.

Aunque su hermano mayor, y otra mitad de la banda, Ricky, no es parte de esa cuarentena familiar, Mau cuenta que han estado en permanente contacto porque, pese a la distancia, están preparando su segundo álbum, que sucederá a "Para aventuras y curiosidades" (2019).

"Estamos hablando todo el día, estamos haciendo un disco nuevo, entonces nos toca un poco hacerlo virtual, hablar así del sonido, escribiendo, mandándonos mil vainas y tratando de hacerlo lo mejor que podamos", comentó el venezolano sobre ese proceso. "Siento que es distinto pero que igual lo estamos disfrutando", añadió.

Pese a la cuarentena, por estos días Mau y Ricky presentaron su sencillo "Me enamora", que no será parte de ese próximo álbum pero que para Mau, llega en el momento preciso. "Es una canción que tiene como un feeling alegre y creo que eso ayuda en un momento en que la gente lo necesita, siento que la gente está en búsqueda de la alegría y no es muy fácil hoy en día encontrarla", dijo.

¿Crees que en estos momentos la música que hacen ustedes cobra un sentido especial?

Sin duda, espero que sí. Siento que parte de mi propósito es poder traer alegría, traer amor y música a la vida de la gente, especialmente en momentos como este, cuando lo necesitan.

Hijos de la música

Hijos de Ricardo Montaner, Mau y Ricky comenzaron sus primeros pasos en la música cuando niños y, antes de convertirse en el exitoso dúo que son hoy, escribieron hits para otros como Ricky Martin, Miguel Bosé, Becky G y Thalía, entre otros.

¿Cómo les influyó tu papá?

Lo admiramos tanto y es sin duda una de las grandes influencias de nuestra carrera, aunque sea tan distinta nuestra música. Siento que la influencia de la importancia de la letra y de los detalles y la excelencia con que él lleva toda su carrera, sin duda es algo que ha impactado la nuestra y tiene todo que ver con que nosotros seamos así de exigentes y detallistas.

¿Cuál es el consejo más importante que les ha dado?

Es el agradecimiento y el entender que todo esto es un regalo, que hay que estar agradecido con Dios por todo lo que uno está viviendo. Y, por otro lado, creo que hay algo que nos ha funcionado muchísimo, que es el disfrutar el mientras tanto.