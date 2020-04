Denisse Malebran: "El mundo del arte nunca se ha tomado en serio en términos laborales, no contamos con nada"

Como la mayoría de los artistas Denisse Malebrán utiliza por estos días sus redes sociales para mantener su conexión con el público. Hoy, de hecho, presentará a través de un Instagram live "Vals", el tercer sencillo de su próximo disco como solista.

Fue a través de esa misma plataforma que la cantautora nacional manifestó a mediados de marzo su preocupación por la precariedad de sus pares ante la actual crisis por el coronavirus, que tiene a la industria musical completamente congelada. A través de un video, llamó al público a no pedir la devolución de su dinero por entradas compradas para conciertos de artistas nacionales.

Su petición no fue bien recibida por todos y, según ella misma cuenta, recibió mucha "mala onda". "He tratado de no hablar más del tema porque los primeros días que lo dije faltó que mandaran a pedir mi cabeza y me colgaran", dice Malebrán.

"La gente cree que uno está diciendo que es más importante la realidad de un tramoyista que la de un caballero que tiene un kiosko, yo no digo eso, yo digo que es lógico que a mí me preocupe lo que pasa en mi espacio, porque a nadie más le importa. El mundo del arte es algo que nunca se ha tomado en serio en términos laborales, no contamos con nada", explica la cantante. "Es un temazo que quizás no es el momento para tocarlo porque hay gente que se molesta mucho y que encuentra que es una frivolidad hablar de espectáculos en este momento, pero pucha yo digo si somos trabajadores igual que cualquier otro", añade.

Nueve años después de su último álbum como solista, "Mi caravana" (2011), Denisse Malebrán alista por estos días los últimos detalles de "Antípodas", trabajo del que se desprende "Vals", que mañana lanzará en las distintas plataformas digitales y que hoy adelantará en formato acústico en su cuenta de Instagram.

Se trata de una canción que, desde un testimonio personal, aborda el machismo y los estereotipos de género. "Cuántos hombres tantos hombres me trajeron ellos hasta acá/ no ha valido el recorrido mucho menos mi capacidad, no", dice una parte de la letra.

Algo que la propia Malebrán dice haber vivenciado en su carrera. "Es ese pensamiento de que siempre lo que lograste lo hiciste por un gallo, eso me ha pasado siempre", dice. "Llevo 25 años teniendo que demostrarle al resto que soy yo la que hago mi música", añade.

"Antípodas", un disco que debió haber salido el año pasado pero que fue pospuesto por la crisis social, es el resultado del trabajo de Malebrán en paralelo a Saiko, proyecto que mantiene. "Me di cuenta de que tenía esta necesidad de contar otras historias que son muy personales", explica. Y pese a las inciertas circunstancias, dice que "no quiero tomarme un año más y lo voy a sacar en agosto porque es una forma de cerrar el ciclo".