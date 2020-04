Gepe: "Hacer música y sacar música es lo adecuado en este momento"

A Gepe la cuarentena lo pilló en casa nueva. Recién en febrero pasado se casó y se fue a vivir a una casa que todavía está remodelando. Ahí, junto a su señora y el perro y el gato que tienen, ha pasado estos días de pandemia escribiendo y tocando en redes sociales, para "sacarse las ganas", dice.

Hace pocos días el cantautor lanzó "Calle Cima", tercer sencillo que adelanta de su próximo disco, que cuenta que ya tiene listo y que lanzará a mediados de año.

"Calle Cima" llegó en días de pandemia y aunque fue grabada hace un año, a Gepe le hacía sentido con los tiempos que corren. "Quiero encontrar ese lugar donde conectamos tan bien", dice la letra del tema que él mismo detalla que está "inspirado en el pop de adultos, como Miguel Bosé noventero, John Mayer o Fleetwood Mac".

Es una decisión que ya estaba tomada, previo a todo esto. Pero sí creo que la música no viene a interrumpir nada, al contrario, viene a acompañar en estos momentos, ya sea para pasar la neurosis, el encierro, la incertidumbre, qué sé yo. Yo creo que la música en general acompaña, así que hacer música y sacar música es lo adecuado en este momento.

Además de lanzar el single a través de plataformas digitales, Gepe lo presentó a sus fans con un video casero que grabó en su casa y compartió en su Instagram. En esa misma plataforma publicó un cover de la canción de Chayanne "Fuiste un trozo de hielo en la escarcha". Experiencias musicales que le han servido no sólo para mantener el contacto con el público, sino también "para sacarse las ganas también, si varias tocatas se cayeron así que no queda otra que aprender a usar programas de edición de videos para hacer videos más entretenidos y mantenerse conectado, que es súper importante".

Así es que en los próximos días el autor de éxitos como "Fruta y té" lanzará un nuevo sencillo, que irá acompañado de un videoclip que grabó a distancia junto a su banda. "Lo grabamos cada uno en su casa como pudimos y se lo mandamos a los mexicanos y ellos hicieron su Frankenstein, su mezcla, y mandaron el video", cuenta.

Del que será su octavo disco de estudio, dice que aún no tiene definido el título, aunque está entre tres opciones. Sí sabe que inevitablemente estará marcado por los últimos meses, que lo han remecido como a la mayoría de las personas que viven en Chile.

O sea, incluso si quisiera omitirlo se cuela en lo que estoy haciendo. No es mi caso, no he querido omitirlo, para nada. Yo creo que esto del coronavirus se nota más en la manera en que estamos comunicando ahora lo que hago pero igual hay una sensación. Yo creo que en varias canciones, hay un sentir llamémosle latinoamericano y también global, hay un cuestionamiento desde la intimidad más íntima. Como que hay que replantearse el lugar en que uno está, si quieres que las cosas sigan siendo como son o no.

Yo creo que ya tuvimos demasiados años de un status quo como adormilado; creo que cuando dicen Chile despertó es súper clara la idea. Y esto me da la idea de que con esto el mundo debería haber despertado ya porque hay un sistema social y político que está en conflicto.

Recién casado, Gepe se fue a vivir a una nueva casa. Cuenta que la estaba remodelando y que tuvo que apurar la mudanza porque le entraron a robar. Pese al mal rato y al confinamiento, está contento.

Sí, me cambié de casa. Nos compramos una casita con mi señora y empezamos a reconstruirla hace como un año. La cosa es que llegué de México y justo ese día nos habían entrado a robar; habíamos traído un par de cosas y nos robaron todo, una mierda. Eso nos obligó a venirnos acá con la casa a medio terminar, o sea por dentro está lista pero por fuera le falta y nos vinimos a hacer patria aquí. Por eso que la pared de atrás en las grabaciones es blanca, porque no tengo nada puesto. Así que estamos bien, los dos con un perro y un gato y hemos funcionado súper bien la verdad.

Sí, absolutamente, está buenísima, me encanta. Yo tengo la suerte de que es una casita bastante amplia donde tengo mi estudio, hay un patio, que ahora es un tierral pero algún día se convertirá en un patio hecho y derecho. Lo pasamos bien.