Amiga de Angie Jibaja contó que pareja de la actriz le disparó "por celos"

11:21 Podría haber hecho algo porque él sabe que yo entreno, pero en ese momento me preocupaba la vida de mi mejor amiga", relató Lady Mejía.

Nuevos antecedentes surgen luego que la pareja de Angie Jibaja, Ricardo Márquez, le disparara a la actriz peruana, pues amiga de ella aseguró que fue "por celos".

A través de un vídeo, Lady Mejía relató como ocurrieron los hechos. en primera instancia cuenta que fueron a la casa del hombre de 75 años a beber alcohol, "todo iba bien" hasta que la peruana empezó a interactuar con amigos por el celular, lo que generó los celos de Márquez.

"Yo pensé que todo era una broma hasta que disparó y me asusté. Podría haber hecho algo porque él sabe que yo entreno, pero en ese momento me preocupaba la vida de mi mejor amiga", detalló.

Además, señaló que "él me apuntó y yo le pedí por favor para ir al hospital y que no iba a decir nada, que diríamos que alguien entró a robar, pero que por favor no la mate".

"Angie se escondió debajo de la mesa porque le iba a disparar otra vez (...) le dijo por favor 'te amo, quiero ver a mis hijitos, por favor no me hagas esto, le empezamos a rogar para que no nos mate", finalizó.