Chiqui Aguayo tras su despido de TVN: "Si se puede pelear el fuero maternal, creo que lo voy a pelear"

La comediante, Daniela "Chiqui" Aguayo, fue desvinculada de TVN y conversó con La Tercera donde no descartó acciones legales contra la estación televisiva.

La standapera señaló que "yo soy una trabajadora independiente, siempre ha sido así, nunca tuve contrato con el canal”.

Sin embargo, contó que mucha gente se ha contactado con ella para ofrecer su ayuda en caso de tomar acciones legales.

Aguayo manifestó que “no lo sé todavía (si emprenderá acciones legales), lo estoy estudiando, no he querido apresurarme. Tampoco lo descarto. Me llamó mucha gente para ofrecerme su ayuda. La verdad es que si se puede pelear el fuero, creo que lo voy a pelear".

“Es una muy mala fecha para quedar sin trabajo, pero sin embargo es lo que está haciendo un montón de empresas para seguir sobreviviendo. Por un lado lo comprendo, y por el otro lado digo ‘qué injusto para todo el mundo que no puede hacer otra cosa’. Yo vivo de hacer stand up, de hacer shows, y tampoco puedo funcionar ahí. Tengo miles de sentimientos encontrados”, expresó.

También, detalló que la llamaron para comunicar la noticia de su despido.