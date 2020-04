Javiera Acevedo: "He pensado en ser madre soltera"

08:23 Además la ex panelista de TV señaló que “el hombre se espanta conmigo, yo tengo una fijación en ese hombre que no me acepta tal cual soy, que me quiere cambiar y termina por darle susto mi libertad”

La ex panelista de TV, Javiera Acevedo, fue invitada a "El Aperitivo", programa vía streaming de Jordi Castell, donde no decartó la posibilidad de ser madrre soltera.

Acevedo señaló que “yo quiero tener una guagua, toda mi vida he querido ser mamá. He pensado en ser madre soltera, madre moderna, y yo que soy bien tradicional, soy de familia tradicional, se me ha pasado todo eso por la cabeza. Ya pensé en congelar mis óvulos, ya sé lo que cuesta”.

“El hombre se espanta conmigo, yo tengo una fijación en ese hombre que no me acepta tal cual soy, que me quiere cambiar y termina por darle susto mi libertad”, respondió al momento de ser consultada por si se encuentra en una relación.

"Soy bien solitaria”, finalizó Javiera Acevedo.