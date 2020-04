David Bisbal: "Es importante que en Chile nos tomen como ejemplo para que ese problema no crezca como ha crecido aquí"

Confinado en su casa en Madrid, David Bisbal ha grabado un videoclip, ha sido parte de numerosos shows a beneficio -incluida la Teletón chilena- y ha compartido momentos de intimidad familiar en sus redes sociales; como cuando su señora le cortó el pelo.

Desde ese espacio conversó con hoyxhoy vía Zoom y manifestó preocupación por Chile, ante la pandemia que tiene a su país, España, con más de 18 mil muertos.

"Es doloroso ver gente que se va al cielo y ni siquiera sus familiares se pueden despedir", dice el español, que incluso hace un llamado al país. "Mi deseo para Chile es que por favor no esperen a que el problema llegue, sino que sigan mirando las noticias de España, de Europa, y tomen las medidas necesarias para que ese problema no crezca, sino que se quede controlado, porque ustedes están viendo el caso de España y es importante que nos tomen como ejemplo para que ese problema no crezca como ha crecido aquí", enfatiza.

En enero David Bisbal lanzó su séptimo disco, "En tus planes", del que se desprende "Si tú la quieres", single del que, en plena cuarentena, lanzó una versión junto a la española Aitana. Cuenta que la grabaron antes de la pandemia y que tenían planeado hacer el videoclip en Colombia en marzo. Pero todos esos planes quedaron en nada cuando se desató la emergencia. "Pensamos que ya habíamos perdido el tema", dice el español, que finalmente grabó el video a distancia. "En estos días era muy importante no quedarse de brazos cruzados para seguir compartiendo música", expresa.

Tal como con su corte de pelo casero, para grabar el videoclip de "Si tú la quieres", el músico contó con la ayuda de su esposa, la actriz venezolana Rosanna Zanetti. "Ella tenía una cámara y me iba grabando según las indicaciones del director. Y después fuimos grabando con el teléfono; lo más difícil fue seleccionarlo todo, ordenarlo y mandarlo al director", cuenta.

En estos días de pandemia, David Bisbal, como todos los músicos, tiene su agenda suspendida. En mayo tenía planeada una gira por España para presentar su nuevo disco que no será. Sin embargo, el intérprete de "Ave María" es optimista. "Sin duda me han cambiado por completo los planes y, bueno, toda la gente está así. Es una situación difícil pero creo que con ese esfuerzo que en mayor o menor grado al final todo el mundo está haciendo, vamos a poder salir reforzados de esta situación", dice.

Otra suspensión que lamenta fue la de su viaje a Chile para participar de la Teletón. Aunque el español estuvo igual a distancia, dice que "había preparado con don Mario una actuación preciosa con niños con una canción maravillosa y, bueno, me la quedo guardada para cuando se pueda, pero ese viaje cuando lo cancelaron me dio mucho dolor".

Por ahora lo que le queda es hacer planes a distancia, como el concierto #SeparadosPeroJuntos, del que será parte hoy junto a artistas como Alejandro Sanz, Sebastián Yatra y Maluma, entre otros. El show será transmitido a las 21.00 horas por todas las plataformas de Disney, como Radio Disney y Disney Channel, así como por ESPN, Fox, National Geographic, FX, FXM y Cinecanal.