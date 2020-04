Chilevisión transmitirá festival con artistas internacionales por la lucha contra el coronavirus

14:12 "One World: #Toghether At Home" es un evento curado por Lady Gaga y contará con la presencia de multiples artistas. Se realizará este 18 de abril.

Chilevision y TNT informaron que transmitirá el evento denominado "One World: #Together at home", un festival musical que contará con una serie de artistas internacionales y que será emitido vía streaming.

El evento, tiene como objetivo rendir tributo a los trabajadores de la salud que enfrentan la pandemia del coronavirus.

Chilevisión, transmitirá el evento, que se realizará el día 18 de abril, a través de su señal abierta y en streaming tanto en sus canales digitales a las 20 horas, en una transmisión que conducirán Millaray Viera y Jean Philippe Cretton.

El concierto fue curado por Lady Gaga y reunirá a figuras como Andrea Boccelli, Alicia Keys, Maluma, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong de Green Day, Camila Cabello, Celine Dion, Chris Martin, Eddie Vedder, Ellen DeGeneres, Elton John, J Balvin, Jennifer López, Kacey Musgraves, Lupita Nyong'o, Paul McCartney, Pharrel William, Stevie Wonder y Taylor Swift, entre otros.