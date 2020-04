Yamila Reyna contó detalles sobre difícil momento tras ser estafada: "Me había quedado en bolas, no tenía nada"

En un nuevo capítulo de "Sigamos de Largo" la comediante, Yamila Reyna" contó detalles de lo dificil que fue vivit en Chile luego de ser estafada por un antiguo novio que tuvo.

La participante de "Bailando por un Sueño" relató que “cuando volví de México, después de esa relación que te conté que me dejó en pelota, yo agarré un programa. O sea, empecé a golpear puertas y consigo hacer un programa, que en aquel minuto se grababa en una productora que se llamaba Calipso, que nos estafó también".

"Y quedaba en Vitacura, arriba. ¿Entonces cómo llegaba hasta allá? Me tenía que tomar la micro y yo vivía en una pieza que me habían arrendado en Pedro de Valdivia, porque me había quedado en bolas, no tenía nada. Lejos el periodo más difícil que yo viví en Chile, porque yo a mis papás no les conté nada", añadió.

A lo que el conductor, Sergio Lagos le dijo “O sea, no tenías plata para nada, ni para pagar la micro”

“Nada. ¿Sabes qué hacía? Yo iba al frente… Que siempre le pedí, una vez volví, le pedí perdón y le dejé un regalo. Al almacén del al frente, íbamos con uno de mis mejores amigos, que fue el que me apañó y me dijo ‘yo me voy a quedar a tu lado’", respondió la comediante.

Además, contó que “entonces yo compraba una palta y él se choreaba la otra. Te lo juro por Dios. Y té. Es todo lo que había en casa, té y palta, porque nos choreabamos la palta y comíamos palta todo el día".

Agregó que "y ahí me sabía la micro, recién salían las BIP. ¿Cómo hago para llegar a Vitacura desde Pedro de Valdivia sin plata? Entonces, yo me subía y pasaba, cara dura. Pasaba y el chofer me decía ‘¡sita, tiene pagar!’. Y yo, ‘¿ah?’. ‘La tarjetita’. ‘No comprendo, no hablo español".

“Te juro que así me la safé dos semanas, hasta que me sacaron la ficha y cagué”, finalizó.