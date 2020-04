Integrante de Morat cuenta su cuarentena juntos luego que uno de ellos dio positivo

Hace poco más de tres semanas los integrantes de Morat, decidieron hacer público que uno de ellos, Juan Pablo Villamil, había dado positivo al test que detecta el coronavirus. Habían estado dos semanas antes dando un concierto masivo en Madrid, España.

Desde su casa en Colombia, Simón Vargas -integrante del cuarteto que forma junto a su hermano Martín, Juan Pablo Isaza y el mismo Villamil-, contó a hoyxhoy cómo vivieron una cuarentena de 15 días encerrados en un estudio de grabación.

Tras regresar a su país a mediados de marzo, los integrantes de Morat tuvieron que guardar cuarentena obligatoria, por haber estado en España. "Ninguno contaba con que alguno estuviera infectado", dice Simón.

Decidieron recluirse los cuatro en el mismo lugar, para así no exponer a sus familias. Fue recién tras 13 días de cuarentena que Villamil, que había tenido algunos síntomas de resfriado, se hizo el test, que dio positivo, por lo que se vieron obligados a guardar cuarentena por dos semanas más.

Aunque Simón dice que después de la cuarentena los tests del resto de la banda dieron negativos, cree que sí se contagiaron y que estuvieron asintomáticos. "Hubo un par de días que yo recuerdo haberme levantado extrañamente cansado, con dolor de cabeza, como una gripe", recuerda, y dice que lo que vieron en su compañero contagiado fue similar: nada más que un resfrío común.

"Si te soy franco, ni a mí ni a ninguno de nosotros nos da miedo enfermarnos nosotros, yo sé que si me da lo más probable es que no me pase nada, el problema es volverse vector de contagio, eso era lo que a nosotros nos tenía con más cuidado", dice el músico.

Por eso decidieron comunicar públicamente el contagio de Villamil. Habían estado con mucha gente en España y luego tomaron un vuelo de regreso a Colombia, "entonces era posible que hubiéramos contagiado a mucha gente", explica.

"El gran tema que a mí me parece complicado es esto de que los síntomas sean leves, lo hace mucho más difícil todo porque uno no está acostumbrado a alertarse por algo así. Es tan diverso y las historias son tan distintas entre ellas, que quisimos llamar la atención, decir: 'Mira, a nosotros también nos pasó'", agrega Vargas.

Pese a que uno de ellos efectivamente estaba contagiado de coronavirus, cuenta Simón, igualmente aprovecharon los 15 días de cuarentena que estuvieron juntos en un estudio para avanzar en el que será su próximo álbum. "Grabamos un montón, avanzamos un montón de cosas que teníamos que hacer. Entonces digamos que ya el tercer disco está bastante, bastante avanzado", cuenta. "Eso nos da tranquilidad, porque tenemos un banco de canciones donde hay cosas que queremos ir mostrándoles de a poco", añade.

En plena cuarentena, Morat lanzó "Nunca te olvidé", sencillo que tenían grabado de antes, pero cuyo video están produciendo a distancia con la ayuda de sus fans. A ellos les pidieron a través de redes sociales que les enviaran registros caseros ilustrando la letra de la canción. En total recibieron más de 14 mil videos que aún están seleccionando para el clip definitivo, que esperan lanzar dentro de dos semanas.

"La idea era sentirnos un poco más cerca; yo en esta cuarentena he tenido la suerte de participar en un montón de cosas en digital que me han parecido más cercanas de lo que uno está acostumbrado. Vi un par de artistas que me gustaban en vivo, me he conectado con mi familia; siento que eso es bonito y este tipo de actividades como 'hagamos un video con lo que ustedes hagan en casa' a mí me parece que hacen que uno se sienta cerca", dice Vargas.

Y aunque han sido parte de eventos digitales, como el concierto del jueves pasado Separados pero juntos de Disney, admite que son días de incertidumbre respecto a los pasos a seguir. "Siento que lo complejo es que nuestra forma de trabajar era distinta y, pues nada, si nos toca reinventarnos es algo que tenemos que hacer", reflexiona.