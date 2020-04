Lisandra Silva contó detalles de su relación y los "códigos" para no confundirse de gemelo

En un nuevo capítulo del programa de streaming de Jordi Castell, El Aperitivp, estuvo como la cubana Lisandra Silva.

La modelo cubana contó detalles sobre su relación con el bailarin de los Power Peralta, Raúl, dupla que es entre hermanos.

"Ellos son, más allá de que sean hermanos, tienen una conexión muy especial. Tienen que estar todo el tiempo conectados. Entonces a veces a mí me parece una exageración, porque es desde el ‘buenos días’ hasta el todo", detalló la ex chica reality.

Agregó que "está todo el día con estos (audífonos) puestos y está más de diez horas hablando con el hermano. Y no sé cuando me está hablando, si me está respondiendo a mí o al hermano".

Además, Silva manifestó que "tienes que comprar el paquete… Siempre me quejo con la mamá, con la Mónica. Y ella me dice ‘imagínate que estaban ahí, juntos. Crecieron en la misma bolsa".

Luego contó su técnica para distinguirlos pues, relató que “Me ha pasado que están en la casa. Gabo está sentado en el sofá, Raúl está en el baño. Y le digo ‘mi amor’, no sé qué. Y se queda callado, me mira y digo ‘ah, ok, es Gabo’. Me han pasado cosas así".

"O le he tocado el hombro, le he dicho ‘mi amor’, me mira, se queda callado y ahí sé que no es mi amor", añadió.

Finalmente, aseveró que "muchas veces he llegado a la casa y me ha abierto la puerta Gabo en vez de Raúl. Lo que siempre hace es siempre inclinarte para darte un beso. Y lo que hace él (Gabo), él abre y se echa para atrás, como ‘no soy’. Son como los códigos".