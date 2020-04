Con osadas fotografías Mary Almázabar envió un fuerte mensaje a sus críticos: “Hoy me siento linda y sensual ¿y qué?”

08:46 La animadora radial escribió un mensaje abordando los cuestionamientos que recibe. “Si algo no te gusta, no lo hagas o no lo sigas y ya”, dijo.

La locutora radial Mary Almázabar decidió publicar una serie de fotografías en su cuenta de Instagram, para enviar un mensaje a quienes critican su cuerpo y sus acciones en la red.

“Hoy me siento linda y sensual ¿y qué?. Me quise sacar una foto en colaless ¿y qué?. Sí me operé las tetas ¿y qué?. Me encanta bailar y mover harto el culo ¿y qué?”, escribió la conductora.

Almázabar además añadió en su mensaje “por qué ese afán de criticar todo. Si algo no te gusta, no lo hagas o no lo sigas y ya. Tanto veneno pa’ fuera, tarde o temprano te envenenará el alma”.

“Lo que es yo, sigo casi puras cuentas de mujeres hermosas, ricas y empoderadas y me encanta que se vean ricas en sus fotos (…) vive y deja vivir. ¡Fuck haters!”, agregó.