[FOTO] “¿Hablemos de ansiedad?": Faloon Larraguibel reveló que ha subido 6 kilos durante la cuarentena

La ex chica Yingo, Faloon Larraguibel, publicó una imagen en su cuenta de Instagram donde aprovechó para contar que ha subido 6 kilos durante la cuarentena.

Si bien en la foto aparece realizando una rutina de ejercicios en algún gimnasio, Larraguibel escribió que "¿Hablemos de Ansiedad? Hoy rompí dos pantalones tratando de que me entraran, he subido 6 kilos y no se imaginan con la ansiedad que estoy".

"El encierro, el no poder ver a mi seres queridos, el no saber qué va a pasar me tiene mal. y me como todo lo que pillo", agregó.

Además, señaló que "picoteo a deshoras y sin darme cuenta ya tengo 6 kilos infiltrados en esta pandemia. Quizás no se me notan porque soy alta, pero yo lo veo en mi ropa".

La imagen cuenta con más de 11 mil "me gusta"