Cristián de la Fuente contó que sufrió "bullying actoral" por ser modelo

Cristián de la Fuente fue invitado a Cocina Fusión donde se refirió a la época en que trabajó en teleseries de canal 13 donde vivió un "ambiente hostil" por ser modelo.

El chileno contó como vivió ese prejuicio en Chile y en Estados Unidos. "Sí y no. Estados Unidos para mí fue un mercado y un país de los que tuvo mucho menos prejuicios de los que tuve en Chile"

"Acá en Chile mucha gente asumió que porque hacia deporte, tenía buen físico, me iba bien, ‘ah, este es tonto y malo para actuar’. Y yo sufrí bullying, no en el colegio, sino actoral", relató.

De la Fuente fue consultado por la compañera "más pesada" que se burló de él, pero no quisó dar nombres y afirmó que “Da lo mismo. Las tengo perdonadas”.

A lo que añadió que las aludidas se excusaron diciendo que "ay, era otra época. Sorry, perdona’. Pero fue heavy, porque la gente asume que, si uno tiene algo, es excluyente una cosa de la otra. Si tiene buena pinta, es tonto; si le va bien, robó plata. Como que nadie decidió las cosas".

“Y cuando decidí irme a Estados Unidos, porque leí en un diario, en La Tercera, cuando Ricardo Vicuña, el director de televisión, había decidido cambiar modelos por talentos, ahí yo caché que no tenía pega en el 13. Entonces dije ‘plan B, me voy, no me queda otra’", expresó.