Fran García-Huidobro detalló sobre sus nuevos hábitos tras estar grave de salud: "Ya no bebo, por lo menos por un rato largo"

La jurado de "Bailando por un Sueño", Fran García-Huidobro, participó en el programa de streaming de Jordi Castell, "El Aperitivo", donde contó sobre detalles de estado grave en el que estuvo y sus nuevos hábitos luego de aquello.

En la transmisición vivo, la periodista relató que “el diagnóstico fue finalmente una bacteria que se me metió vaya a saber uno por donde. No es un virus, es una bacteria, y que de alguna manera fue comiéndose… No sé si hay algún médico ahí que me pueda corregir si me equivoco, porque me lo explicaron con peras y manzanas. Es muy complicado".

“(La bacteria) Se fue apropiando de mi organismo porque, además, me alimentaba muy mal, tomaba mucho copete, fumo mucho. Como que en general no soy una persona muy sana que digamos", añadió.

Además, García-Huidobro detalló que "entonces, en algún momento el riñón pegó un rechazo fuerte y estaba en la clínica porque había ido a ponerme suero, porque llevaba muchos días con fiebre, y de ahí no me acuerdo. Tengo borrada la pasada del box de la urgencia a la UTI. No tengo esa imagen en mi memoria".

“Ya no bebo… No, por lo menos por un rato largo, desintoxicar el cuerpo. Me he alimentado mejor. He subido de peso”, aseveró.

Esto le llamó la atención a Jordi Castell asi que le preguntó nuevamente si no estaba tomando, a lo que afirmó que "No, nada, no". Finalmente, el conductor del programa la felicitó por la decisión.