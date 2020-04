Karen Bejarano confirmó historia de cómo empezó su relación con Juan Pedro Verdier

En otro capitulo del programa mediante instagram que conduce Jordi Castell, El Aperitivo, estuvo como invitada la ex chica mekano Karen Bejarano quien confirmó la historia de como inició su relación que lleva 18 años con Juan Pedro Verdier.

“La historia de ustedes es bien romántica, porque Juan Pedro te vio y quiso entrar al programa para conocerte. ¿Fue así?”, preguntó Jordi Castell a Karen Bejarano.

La ex panelista del "Buenos Días a Todos", respondió que "sí. Fue así, tal cual. Él estaba en Puerto Varas en ese tiempo, estudiando ingeniería mecánica automotriz. Nada que ver con Mekano".

"Veía todas las tardes el programa y le gustaba una pelirroja revoltosa que estaba dando vuelta. Y un día le dice a la mamá: ‘Mamá, no quiero seguir estudiando ingeniería. No me gusta. Voy a ir a Mekano y voy a pololear con ella", añadió.

Además, detalló que "y la abuela de Juan Pedro, que todavía está viva, le dice ‘toma’, y le pasa un bolso, ‘armá la maleta y andá a buscar tus sueños’. Y mi suegra le dice ‘perfecto, si quieres pololear con ella, la apruebo, me encanta’.

Bejarano además relató que “lo primero que hizo llegando a Santiago, cuando nos pusimos a pololear después de meses, porque al principio a Juan Pedro no lo pescaba ni en bajada. Pobre. Es que no me gusta que me joteen y él me joteaba mucho. Era demasiado intenso".

"Para mí fue súper fuerte estar ahí con un gallo que estaba todo el rato mirándome. Entonces, me causó rechazo", agregó.

La ex chica reality señaló que “pero, como te decía, mi suegra estaba tan segura de que Juan Pedro lo iba a lograr que, cuando nos pusimos a pololear, ella lo primero que hace es mandarle un mensaje de texto a Juan Pedro a su celular y decirle que, cuando terminara el programa, la llamara".

“Termina el programa, Juan Pedro ve el teléfono, la llama y le dice ‘pásame con Karen’. Y se puso a hablar conmigo. Yo decía ‘esta es mi suegra’, y no la conocía. La escuché por primera vez. Hablamos como treinta minutos”, finalizó.