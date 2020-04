[FOTO] Fernanda Urrejola presentó a su novia a través de redes sociales

La actriz chilena Fernanda Urrejola presentó oficialmente a su novia, Francisca Alegría, en su cuenta de Instagram donde también aprovechó para dedicarle unas lindas palabras.

A través de la red social, la intérprete compartió una foto en la que aparecen juntas.

Junto a la fotografía Urrejola escribió que "gracias por elegirme como tu compañera. Gracias por impulsarme a crecer día a día, por sacar lo mejor de mí y no temerle a mis sombras. Gracias por darme mis tiempos y espacios y por hacer de este 'encierro' desafiante y entretenido. Gracias porque juntas enfrentamos nuestros miedos y abrimos nuestros corazones tan honestamente, entendiendo el proceso personal de cada una. Gracias por tus risas y por tus ideas... y por tu amor infinito".

"Gracias porque me recordaste que el amor no responde a ninguna forma, si no que a todas juntas. Gracias por recordarme que nada es imposible y porque me hiciste quebrar todas mis ideas preestablecidas. Gracias porque nunca me había sentido tan libre estando con alguien. Gracias por cambiar mi vida", agregó la actriz, con el hashtag "amor es amor".

La imagen cuenta con más de 24 mil "me gusta". "Hermosaaaaassss, cuanta felicidad! Un abrazotote de lejos a las dos", "bellas" y "pero es que que romántico", fueron algunos de los comentarios que le dejaron a la actriz.