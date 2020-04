Mike Tyson contó detalles del día en que encontró a su esposa con Brad Pitt: "Me rogó que no lo golpeara"

Mike Tayson lanzó su libro autobiográfico llamado "Undisputed Truth", La verdad indiscutida, donde cuenta diferentes anécdotas una de ellas fue la que ocurrió con su esposa y Brad Pitt.

El hecho ocurrió cuando la pareja se encontraba en proceso de divorcio, pero el ex boxeador dijo que seguían manteniendo relaciones sexuales.

En una conversación con el programa The Real el deportista contó que la visitó y donde relató que "la veo que venía acompañada por el apuesto Brad Pitt. Ahí pensé ‘mierda, hoy no tendré ningún rapidito'.

Añadió que "yo estaba en un coma emocional. Habían tomado mi corazón y lo aplastaron, todo eso me dejó completamente abrumado. No tenía energías para pelear ni nada".

Además detalló que "Brad debió haber estado ebrio o algo, pero me imploraba que no le pegara y me decía que sólo estaban repasando un libreto (…) No fue la mejor manera pero ahí lo conocí. Y la verdad es que me pareció un tipo muy amigable. No estoy enojado con Brad, de ninguna manera. Claramente no le guardo rencor porque, si así fuese, ya no estaría vivo"