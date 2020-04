Karla Constant contó de su gran pena durante la cuarentena: "Me corren las lágrimas"

La ex conductora de Mucho Gusto, Karla Constant, estuvo invitada al programa de Jordi Castell, "El Aperitivo", donde contó lo dura que ha sido la cuarentena.

Uno de los temas que más le duele a la ex animadora, son sus padres, pues expresó que "a veces les paso a dejar cosas y el verlos a distancia me corren las lágrimas (…) cuando se acabe esto voy a ir corriendo abrazar a mi mamá y a mi papá, a mi familia. El otro día veía un comercial y me ponía a llorar a mares".

"El año pasado fue súper fuerte para mí, no sé si tiene que ver con la edad o la madurez, algo me hizo explotar, necesité hacer un alto, yo necesito cambios en mi vida y necesito romper con ciertas cosas y buscar otros caminos. Me di cuenta que quería hacer un alto, que quería respirar y de repente me encontré con esta pandemia y dije bueno, esto no me va a parar", relató Constant.